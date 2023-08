Rencontre 1ère : l’économie circulaire, passion de Laetitia Chateaubon

Zoom sur Laetitia Chateaubon, pour le numéro de "Rencontre 1ère" du mois d’août 2023. Cette saintannaise contribue, de multiples manières, à la réduction des déchets, en Guadeloupe. A travers ses activités, elle prône la réutilisation des objets d’occasion et crée des occasions d’échanges gratuits entre personnes. Des valeurs qu’elle entend partager et qui l’ont menée jusqu’au Canada.

Comme en chaque début de mois, nous vous proposons un podcast "Rencontre 1ère", à la découverte de ceux et de celles qui font la Guadeloupe. Pour août 2023, partons à la rencontre d’une jeune femme qui se voue au développement durable, démarche Ô combien importante dans notre petit archipel : Laetitia Chateaubon. Très impliquée, cette femme de conviction a aussi participé à un sommet international qui s’est déroulé en juin dernier, au Canada.

Laetitia Chateaubon est Saintannaise.

Elle a plusieurs cordes à son arc, puisqu’elle suit aussi des études de comptabilité, tout en se formant à l’accueil et la prise en charge des jeunes enfants.

Mais c’est dans l’économie circulaire et, plus globalement, dans le développement durable, qui place l’Humain au centre, qu’elle s’épanouie. C’est pourquoi elle travaille à la Gwatiféria Nord Grande-Terre, une structure qui promeut ces valeurs, crée des zones de gratuité, œuvre pour la réduction des déchets ainsi que la protection de la biodiversité et contre le gaspillage alimentaire. Sa passion trouve des racines dans sa famille.

Cette démarche personnelle et professionnelle l’a conduite à Montréal, au Canada, où elle a participé, en juin dernier, au SIDE, le Sommet international de l’écocitoyenneté. Un voyage qui lui a permis de découvrir davantage le monde dans lequel elle évolue.

On a discuté de l’écologie, du réchauffement climatique, des peuples autochtones, des différences raciales, du militantisme de l’écologie, chez les jeunes aussi... le Sommet était vraiment intéressant. Laetitia Chateaubon, saintannaise aux multiples projets (extrait du podcast)

Laetitia Chateaubon est aussi une entrepreneuse ; elle entend développer son activité.

Pour écouter le podcast complet "Rencontre 1ère" consacré à cette jeune femme pleine de vie et de projets, il suffit de > cliquer ici !