Rentrée 2022 : l'académie manque d'enseignants

Quand un syndicaliste enseignant et un cadre du rectorat se rencontrent, de quoi peuvent-ils parler ? De la rentrée bien sûr, c’est le début de la formation des nouveaux personnels de la chaine éducative. Mais les questions qui divisent ne sont jamais très loin. Exemple celle des agents non titulaires de l’académie.

Pourquoi nos stagiaires sont obligés de partir en France, à Créteil ou à Versailles. Nos néo-titulaires c'est-à-dire ceux qui viennent d'être titularisés sont obligés de partir alors que dans le même temps, il y a un certain nombre de postes qui restent vacants au niveau de la Guadeloupe. On est obligés de se battre avec le rectorat et le ministère et on ne fait rien pour que ces gens-là restent au niveau de la Guadeloupe.