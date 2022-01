Rentrée de janvier : de nouvelles règles d'isolement appliquées dans les établissements scolaires

De nouvelles règles d'isolement sont appliquées dans les établissements scolaires, dès ce lundi 3 janvier 2022. Dans le second degré, elles diffèrent en fonction du statut vaccinal des personnels et élèves de plus de 12 ans. Le Rectorat explique les mesures... que les syndicats dénoncent.

La rentrée scolaire a eu lieu ce lundi 3 janvier 2022, après la trêve des fêtes de fin d'année.

Cette date de retour sur les bancs de l’école a été maintenue, alors que l’épidémie de Covid-19 bat tous les records de contamination, dans l’Hexagone mais aussi en Guadeloupe, où le nombre de nouveaux cas croît exponentiellement, depuis plusieurs jours.

Hier, le ministre de la Santé a édicté de nouvelles règles, en cas de contaminations. Et, dans la foulée, le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports a communiqué les nouvelles règles d'isolement, valables dès aujourd'hui, pour les personnels et les élèves, y compris dans notre archipel :

Au sein du rectorat de la Guadeloupe, on sait à quel point le variant est contagieux et que cela nécessite que tous les acteurs de la communauté scolaire s'attèlent communément à renforcer les mesures sanitaires.

C'est ainsi que la rectrice a réuni l'ensemble des chefs d'établissements et les inspecteurs de circonscription, jeudi dernier, pour préparer le retour des élèves et des personnels en classe.

Localement, outre les nouvelles dispositions précitées en matière d'isolement, les mêmes protocoles restent en vigueur : niveau 3, pour le premier degré et niveau 2, dans le second, qui privilégient les cours en présentiel.

Nicole Dupuy est la directrice de cabinet de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe, Christine Gangloff-Ziegler :

Les syndicats septiques

Le SE-UNSA de Guadeloupe parle d'"appréhension" et de "tension", en réagissant à la communication de ce document, la veille de la rentrée.

Dans un communiqué, le syndicat de l’éducation dénonce l'absence de délai pour ce nouveau cadre, une nouvelle charge de travail pour les directeurs et des consignes floues, en cas de contamination.

Ses membres estiment que le gouvernement doit faire preuve de davantage d'humilité, ne sachant pas ce que sera la situation des prochaines semaines.

Rien ne permet d’être sûr de pouvoir tenir jusqu’aux prochaines vacances scolaires.

À défaut de certitudes, il faudrait s’en donner les moyens.

Le SE-Unsa a formulé des propositions, pour se donner des chances de tenir. La première, c’est l’attention portée aux conditions de travail car, au-delà des nécessaires protections face au virus, il faut que les consignes, leur faisabilité et le rythme soient respectueux des personnels. Communiqué de Joël Jacobson, secrétaire académique SE-UNSA Guadeloupe - 03/01/2022

Ils revendiquent aussi des moyens supplémentaires, pour que les enseignants puissent assurer leurs missions.

A LIRE/ Le communiqué signé de Joël Jacobson, secrétaire académique SE-UNSA Guadeloupe - 03/01/2022

Autre syndicat qui se fait entendre, sur ce sujet : le SPEG.

Jean Dernault, le secrétaire général du Syndicat des personnels de l'Education nationale de Guadeloupe, était l'invité de la Grande Interview, ce lundi matin, en radio, sur Guadeloupe la 1ère. Il a exprimé, face à Claude Danican, sa consternation, alors que des élèves notamment sont discriminés, de son point de vue :