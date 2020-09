Rentrée des prêtres du diocèse : Une réflexion sur leur mission et ses incidences

Les prêtres du diocèse de Guadeloupe font eux aussi leur rentrée. Réunis à l'église Saint Luc de Baimbridge, ils ont accueilli les nouveaux prêtres et particulièrement ceux de la congrégation des Salésiens. Tous sont appelés à réfléchir sur les conditions spirituelles et matérielles de leur mission

Premier temps fort de ces deux jours de séminaires, l'accueil des nouveaux. Chaque année en effet, la période des vacances est l'occasion de changements de paroisse pour plusieurs curés et même l'arrivée de certains au sein du diocèse et le départ de d'autres. Cette année, la nouveauté aura été l'arrivée de deux prêtres de la congrégation des Salésiens, venus particulièrement pour initier de nouvelles pistes d'accompagnement pour la jeunesse.La mission, il en sera d'ailleurs beaucoup question tout au long de ces deux jours de séminaire. Elle est au coeur de programme puisque chaque prêtre est invité à effectuer sa propre conversion pastorale pour mieux aborder sa mission. Un thème voulu par l'évêque pour alimenter le partage avec les prêtresPoint d'orgue de cette première journée, la plupart des prêtres présents partcipieront ce lundi soir à une célébration à l'église Saint Pierre et Saint Paul de Pointe-à-Pître