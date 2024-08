Rentrée scolaire 2024 : ce qui change cette année

Partager :

À quelques jours de la rentrée, le ministère de l’éducation nationale vient de revoir sa copie et proposer des nouveautés pédagogiques concernant les collèges et lycées. Des mesures reçues mi-figue mi-raisin par les élèves et parents d’élèves.

Barbara Pelmard, Bruno Pansiot-Villon •

Listes de fournitures en main et manuels scolaires en rayons, dans cette librairie, il y a comme qui dirait, quelques airs de rentrée. Une période qui marque l’entrée en vigueur de plusieurs réformes, notamment autour des classes de passages, du collège au lycée. Au collège, les points permettant l'obtention du brevet seront répartis différemment, pour la session 2025. La part du contrôle continu passe de 40 à 60%. Une mesure relativement bien reçue par Christelle, parent d’élève. Christelle, maman d’un élève de 3ème ©Guadeloupe L’obtention du brevet sera également une condition sine qua non pour un passage en Seconde. Néanmoins, pour ceux qui ne l'auraient pas obtenu, ils pourront intégrer une classe de "prépa seconde", pour consolider leurs acquis plutôt que de redoubler leur troisième. Par ailleurs, le stage professionnel de seconde est reconduit. Une annonce reçue de façon mitigée. Elise, élève de seconde ©Guadeloupe Parmi les mesures phares de ce plan qui seront instaurées à la rentrée, la mise en place de groupes de niveaux pour le français et les mathématiques pour les classes de 6e et 5e. Une mesure décriée par les parents d’élèves. Philippe Gendrey, président de la Fédération des associations de parents d'élèves de Guadeloupe (FAPEG) ©Guadeloupe D'ici 2025, cette mesure devrait également être étendue aux quatrièmes et troisièmes.

Partager :