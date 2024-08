Rentrée scolaire 2024 : plus de 83000 élèves attendus dans les établissements scolaires

Combien d’élèves reprendront le chemin de l'école dans l’académie de Guadeloupe cette année ? Combien d'enseignants sont mobilisés sur tout l'archipel ? On fait le point en chiffres.

Guadeloupe la 1ère •

C'est bientôt l'heure de la rentrée scolaire. Comme chaque année, la rectrice, Christine Gangloff-Ziegler, se rendra dans plusieurs écoles et établissements scolaires de Marie-Galante, ce lundi 2 septembre. Cette année, 7 381 enseignants du 1er et du 2nd degré accueilleront les 83 028 élèves dans les écoles, collèges et lycées de l’académie.

7380 enseignants du premier et du second degré

Parmi ces effectifs, 40 359 élèves entameront leur parcours au premier degré, 35 565 dans le secteur public et 4 794 dans le privé sous contrat. Tandis que 42 669 élèves fouleront le bitume de leurs collèges et lycées, tout comme le premier degré, 38 156 se rendront dans le public et 4794 dans le privé sous contrat.

Ces 83 028 élèves se répartiront dans les 368 établissements scolaires que compte l'Académie tous degrés confondus. L'archipel compte 283 écoles, au total : 268 dans le public et 15 dans le privé. On dénombre 52 collèges, public-privé confondu, 33 lycées tous confondus : 13 généraux et technologiques, 11 lycées professionnels et 9 lycées polyvalents.