Rentrée scolaire : l'allocation revalorisée de 4%

Les fédérations de parents d'élèves se plaignaient de sa faible revalorisation les années précédentes, l'inflation est passée par là. Pour aider les familles à payer les fournitures scolaires et les vêtements neufs, l'Allocation de rentrée scolaire a été revalorisée de 4 %. Une augmentation diversement perçue par les familles.

Marie-Lyne Plaisir et Daniel Quérin avec Barbara Pelmard •

Dans quelques jours, l’allocation de rentrée scolaire sera versée à des milliers de foyers en Guadeloupe. Versée en début du mois à Mayotte et à la Réunion, cette allocation le sera chez nous aux alentours du 16 août prochain et comme annoncé par le gouvernement, elle sera revalorisée cette année et connaîtra une hausse de 4%.

Car pour ceux qui ont déjà mis la main au portefeuille, les calculettes font vite grimper la facture.

Mais alors quelles sont les familles qui peuvent prétendre à ce coup de pouce du gouvernement et quel est son montant réel ?

L'allocation de rentrée scolaire est versée aux ménages les plus modestes pour chaque enfant scolarisé dans un établissement public ou privé âgé de 6 à 18 ans. Pour la percevoir, les enfants doivent être nés entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 inclus.

Les ressources de la famille ne doivent pas dépasser un certain plafond pour percevoir l'allocation de rentrée scolaire : 25 370 euros pour un enfant, 31 225 euros pour deux enfants, 37 080 euros pour trois enfants, et 5855 euros par enfant supplémentaire. Et elle augmente de 4% cette année pour amortir le choc de l'inflation.

392,05 € pour les enfants de 6 à 10 ans ;

413,69 € pour les enfants de 11 à 14 ans ;

428,02 € pour les enfants de 15 à 18 ans.

L'allocation augmentera de 4% cette année • ©Guadeloupe la 1ère

A noter que l’année dernière, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Guadeloupe a versé l’Allocation de rentrée scolaire a environ, 32 215 familles, ce qui représente 43 474 enfants.