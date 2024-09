Rentrée scolaire : les élèves guadeloupéens ont retrouvé les bancs de l’école

Cette année, 7881 enseignants du 1er et du 2nd degré accueillent 83 028 élèves dans les écoles, collèges et lycées de l'académie.

C'est un véritable défilé de cartables et de tenues toutes neuves. C'est le grand jour et dans toutes les écoles, c'est à peu près le même scénario : des sourires, des rires ou des visages un peu crispés. Tour d'horizon des retrouvailles entre professeurs et élèves

Il est l'heure de reprendre les chemins des écoles pour les élèves de l'académie. Cette année, 7881 enseignants du 1er et du 2nd degré accueillent 83 028 élèves dans les écoles, collèges et lycées de l'académie. À 8 heures, ce lundi 2 septembre, c’est à l'école élémentaire Lacroix, au Moule, qu’une centaine d’écoliers ont fait leur rentrée, pour la plupart, enthousiastes à l'idée de retrouver leurs camarades de classe. La rentrée, c'est bien parce que j'aime bien retrouver mes amis. Charlie, écolière Charlie, écolière. • ©Rémi Defrance J'aime l'école et travailler parce que ce n'est pas trop difficile et j'aime aussi la récréation. Kélia, écolière Kélia, écolière • ©Rémi Defrance La récréation est agréable, certes, mais il faut également travailler ! Et cette année, le maître-mot c'est la réussite. Nous gardons le cap et nous ne laisserons aucun élève au bord du chemin, en conformité avec la circulaire de la rentrée 2024. Nous voulons que tous nos élèves réussissent scolairement et socialement. Danielle Doumbia, directrice de l'école de Lacroix Danielle Doumbia, directrice de l'école de Lacroix • ©Rémi Defrance Handicap, une rentrée pour tous Autre ambiance à l'école du Bourg 2 de Sainte-Rose. Il était précisément 7h50 quand la cloche a retenti pour accueillir les 175 petits élèves. Parmi eux, une quinzaine d'écoliers sont inscrits dans le dispositif ULIS. Un dispositif adapté pour accueillir des élèves en situation de handicap dans des écoles, collèges ou lycées. C'est un dispositif qui accompagne les enfants en situation de handicap visible ou invisible. C'est un dispositif avec une enseignantes référente qui se charge de faire un apprentissage spécifique, en petit groupe, puisque ce sont des enfants qui ont parfois un petit retard et qu'il faut accompagner car tout le monde a droit de réussir à l'école. Marianne Céva, directrice de l'école du Bourg 2 de Sainte-Rose Marianne Céva, directrice de l'école du Bourg 2 de Sainte-Rose • ©Christian Danquin Raïley est atteint d'un handicap physique et est scolarisé en classe Ulis. Il y voit de nombreux avantages par rapport à une classe normale. Quand je suis dans une classe normale, c'est différent. Il y a des choses que je n'ai pas encore appris. Là, ils s'adaptent à mon niveau. J'ai pu apprendre beaucoup de choses. Raïley, écolier Riley, écolier • ©Christian Danquin Les élèves orientés en Ulis sont ceux qui, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements.

