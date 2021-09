Rentrée scolaire : une écoute psychologique renforcée

Avec la Covid, l'académie a mis en place une écoute renforcée avec un psychologue qui, chaque semaine, assure une permanence téléphonique mais qui reçoit aussi les parents ou les enfants sur rendez-vous car avec l'école en distanciel, tout est plus compliqué...

L. Broulhet et B. Pansiot-Villon •

Une rentrée pas tout à fait comme les autres. Et au collège Sylviane-Telchid de Capesterre-Belle-Eau, les élèves sont accueillis avec une attention particulière, en demi-groupe. Ces jeunes entrent en classe de 5e et ils vont faire connaissance avec leur professeur principal. La remise du carnet est un rituel. En revanche, débuter l'année scolaire en distanciel est une contrainte et il faut rassurer plus que jamais...

Claude Bellemare, professeure de SVT

Et pour beaucoup, apprendre à distance reste une source d'inquiétude...

Warren, élève de 5è

Le collège a donc renforcé son dispositif d'écoute psychologique aux côtés de l'infirmier et de l'assistance sociale, cette psychologue assure une permanence chaque semaine.

Léna Hériché, psychologue de l'éducation nationale spécialisée en éducation, développement et orientation

Avec la Covid-19, l'anxiété peut gagner du terrain et certains sont prêts à être aidés.

Kendrick, élève de 5e

La psychologue assure toujours un accueil hebdomadaire. Elle partage le bureau avec l'assistante sociale. Mais cette année, toute l'équipe va redoubler d'attention et de vigilance pour accompagner les élèves et les parents qui le souhaitent.

Avec l’écoute, le temps et la confiance, la grande majorité des élèves pourront s’épanouir dans leur apprentissage.