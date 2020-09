Rentrée universitaire : belle dynamique, malgré l'ombre de la Covid

Comme dans les premier et second degrés, la rentrée universitaire 2020 est inédite. Le Pôle Guadeloupe de l'université des Antilles doit accueillir 6000 étudiants, à Fouillole et sur le Campus du Camp Jacob, en respectant les contraintes sanitaires.

Ludivine Guiolet-Oulac, Nadine Fadel •