Réouverture des collèges : entre espoir et résignation

Au rectorat de Guadeloupe, on enregistre avec satisfaction les chiffres des établissements ouverts. Les collèges vont même accueillir les 4ème et les 3ème la semaine prochaine mais en la matière, tous ne sont pas logés à la même enseigne et ne vivent pas les choses de la même manière

L. Broulhet, J-M. Mavounzy et R. Ponnet •