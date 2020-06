La réouverture du marché de Sainte Anne se prépare, mais ailleurs

Le marché du bourg de Sainte-Anne est fermé, et ce depuis le 17 mars dernier. Un marché très couru. La municipalité prévoit une réouverture le 10 juillet, mais avec un déplacement de son emplacement. Des mesures pour respecter les normes sanitaires et éviter les attroupements.

P. Robert •

Peggy Robert Guadeloupe La 1ère Guadeloupe

S'il y a un sujet qui fait parler de lui en ce moment à Sainte Anne, et peut-être bien plus que le 2ème tour des municipales, c'est probablement le projet annoncé de déplacement du marché. La municipalité prévoit de le réinstaller quelques mètres plus loin et ceci, pour respecter les nouvelles normes sanitaires liées au Covid19 et pour réaménager le centre-ville.Et le projet a du mal à passer, En premier lieu, parmi les marchands eux-mêmes. Ils reviennent de trois longs mois d'arrêt de leur activité et voient d'un très mauvais oeil un nouveau changement qui pourrait bien perturber les habitudes de leurs plus fidèles clients, ceux sur lesquels ils comptent le plus.... Alors à Sainte Anne, on en parle...