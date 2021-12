Repas de Noël : les producteurs locaux mobilisés pour nous garantir des tables bien garnies !

Le réveillon de Noël sera célébré dans 14 jours ! Avez-vous déjà acheté votre viande de cochon, vos ignames, groseilles et autres pois d'angole ? Ces denrées sont les incontournables de la table du réveillon. Les acheter, de préférence auprès des producteurs locaux, vous mettra déjà dans l'ambiance.

Rémy Senneville, avec Nadine Fadel •

L'actuel contexte épidémique et de tensions sociales nous feraient presque oublier que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas !

Pourtant, il serait bon de souffler et de profiter d'un moment de partage en famille, propre au réveillon de Noël, tel que les Guadeloupéens le célèbre.

Outre cet aspect convivial, il faut aussi, comme ingrédient, une table bien garnie !

Les produits phares de saison sont à l'honneur du repas de Noël : les groseilles pays, les ignames, les pois d'angoles, les agrumes, ou encore la viande de cochon. Rien que d'y penser, il y a de quoi avoir l'eau à la bouche !

Seulement voilà, ces denrées prisées, pour l'occasion, se font de plus en plus rares, dans l'archipel.

Le fait est que la météo n'a pas été favorable aux agriculteurs, cette année, entre les grosses pluies qui alternaient avec les périodes d'importante sécheresse. Ce qui n'a pas été profitable aux ignames.

Les pois d'angole, quant à eux, seront durs à trouver. La faute à ceux qui ne les replantent pas, selon Micheline Derby, exploitante agricole qui prône les méthodes "an tan lontan", seul moyen de récolter des produits qualitatifs.

Cette année, nombreux sont les Guadeloupéens qui auront du porc au menu, en jambon ou en ragout.

Les desserts, boissons et sauces pourront être déclinées, sur une base des groseilles pays, riches en vitamines.

Les producteurs et éleveurs locaux sont à pied d'oeuvre, afin de répondre aux besoins d'un maximum de clients.

A vous de vous fournir... sans trop tarder !

A (re)voir le reportage de Rémy Senneville, avec Boris Bourbon et Jean-Marie Mavounzy :