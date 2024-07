REPORTAGE. À la découverte des racines antillaises de Saint-Louis, au Sénégal

Partons pour Saint-Louis, au Sénégal, pour découvrir que son destin est lié aux Antilles. Qui sait que cette ville, l’une des plus grandes du pays africain, a eu un maire et un gouverneur martiniquais ? Ce dernier, d'ailleurs, a donné son nom au stade de la ville. Retour sur cette histoire, à la rencontre des descendants des Antillais de Saint-Louis

Nadine Fadel, avec Nathalie Sarfati •

Saint-Louis-du-Sénégal (comme on l’appelle) est une ville du Nord-Ouest du Sénégal, bordée par un fleuve d’un côté et l’océan de l’autre. Ses rues, ses bâtisses, ses monuments sont chargés d’histoire ; ils témoignent de son passé colonial et d’une culture riche. Les maisons aux façades colorées, le palais du gouverneur ou encore le pont Faidherbe sont autant de structures architecturales emblématiques des lieux.

Les Antilles y ont aussi laissé leurs empreintes, au fil des passages de militaires et de fonctionnaires issus de ces territoires français de la zone Caraïbe, dont certains ont occupé des postes importants sur place. Cela a été, par exemple, le cas du gouverneur Wiltord, en 1947, un originaire de Martinique qui a donné son nom au stade de la ville durant plus d’un demi-siècle. Bien avant, Jean-Jacques Alain a été, lui, maire de la ville, de 1829 à 1848.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, on rencontre des Sénégalais portant des noms bien connus en Guadeloupe et en Martinique, comme les Désiré, une famille dont les ancêtres portent des coiffes madras et des tenues traditionnelles antillaises sur leurs portraits photographiques. Dans ces foyers, on sait même préparer du boudin maison !

REPORTAGE/

Rédactrice : Nathalie Sarfati

Reporteur d’images : Nordine Bensmail

Montage : Nicolas Greinier

Images de drone : Mbay Ndir