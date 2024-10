REPORTAGE. Cigarette électronique jetable (Puff) : l’Europe confirme son interdiction

Parce qu’elle inquiète les autorités de santé, la cigarette électronique jetable, autrement appelée la Puff, vit ses derniers jours, en tant que produit autorisé par la loi. La Commission européenne a donné son feu vert à la France, il y a quelques jours, pour interdire de produit. Prisée par les adolescents, elle se révèle être un premier pas vers le tabagisme.

La Puff (mot anglophone qui signifie "bouffée") est considérée comme une porte d’entrée vers le tabac, parfois même vers d’autres addictions, en particulier chez les adolescents ; ces derniers sont près de 15% à l’avoir déjà testée. Cette cigarette électronique jetable est pourtant interdite à la vente aux mineurs. Elle peut contenir jusqu’à 5% de nicotine, un ingrédient dévastateur pour les neurones, qui induit une dépendance. Mais elle a quelques attraits qui séduisent les plus jeunes.

Ça a différents goûts : il y a pomme, myrtille, pastèque, banane... y’a tout. Et ça a bon goût. Lycéens, utilisateurs de la Puff

La Puff est, par ailleurs, vue comme une "aberration" environnementale, au regard du volume de déchets générés par son utilisation.

D’où le combat mené par la France pour interdire ce type de cigarette électronique jetable. Il y a plus d’un an, le 3 septembre 2023, l’ancienne première ministre Elisabeth Borne avait annoncé sa volonté d’en finir avec ce produit, dans le cadre de son "plan national de lutte contre le tabagisme". Une interdiction de fabrication et de vente avait été votée à l’Assemblée nationale en décembre dernier, puis au Sénat en février 2024.

Restait à rallier l’Europe à cette cause. C’est chose faite depuis fin septembre : les autorités françaises ont obtenu la validation de cette réglementation, par la Commission européenne.

La loi peut être promulguée ; cela est prévu en fin d’année.

