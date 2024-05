REPORTAGE. Tour Auto Rétro : quand les voitures anciennes jouent des mécaniques

Carrosseries rutilantes, moteurs vrombissants, une longue file de voitures anciennes a sillonné une partie de la Grande-Terre, lundi. Une escapade baptisée "Tour Auto Rétro" à l’initiative de l’Association antillaise automobiles anciennes, qui compte des amoureux de belles mécaniques. Rencontre avec des passionnés.

Hier matin (20 mai 2024), si vous circuliez du côté des Abymes, de Petit-Canal ou d’Anse-Bertrand, vous les avez peut-être croisées. Des dizaines de voitures anciennes étaient de sortie, profitant du soleil radieux du lundi de la Pentecôte. À l’initiative de cette escapade, la 13ème édition du Tour Auto Rétro : les membres et sympathisants de L’Association antillaise automobiles anciennes (4A Guadeloupe).

13ème édition du Tour Auto Rétro - 20/05/2024. • ©Christian Danquin

Pour cet évènement, les majestueuses et pimpantes Panther Kallista, Mini Austin, Citroën 2CV, Renault Floride et autres cylindrées de collection avaient fière allure. Soigneusement restaurées et entretenues au fil des ans, elles ont en plus été parées de leurs plus beaux atours et astiquées, pour l’occasion.

13ème édition du Tour Auto Rétro - 20/05/2024. • ©Christian Danquin

Nous avons rencontré des passionnés qui pourraient parler des heures de leurs belles mécaniques et qui, mieux encore, se délectent à les conduire, cheveux au vent (la climatisation embarquée étant trop récente).

13ème édition du Tour Auto Rétro - 20/05/2024. • ©Christian Danquin

