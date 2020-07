Reprise d'activité, pour les plus jeunes, à Saint-Martin

Entre la nécéssité de rattraper le temps perdu et le besoin d'avancer, plusieurs activités sont proposées aux jeunes de Saint-Martin, pour la période des grandes vacances scolaires.

des cours de langue, en l'occurrence, pour les élèves anglophones, de français, pour faciliter leur intégration prochaine dans des établissements de la partie française de l'île

des cours de mécanique sur des deux-roues

ou encore du vélo tout terrain

Comme ailleurs, l'année scolaire a été compliquée pour les écoliers, les collégiens et les lycéens de Saint-Martin, à cause de la pandémie de Covid-19.Leur scolarité a été perturbée, autant que les activités périscolaires, sportives et artistiques.Pour les associations qui accompagnent ces jeunes, l'heure est venue de tourner la page et de la reprise.Les grandes vacances vont être mises à profit, grâce à l'implication de bénévoles, à Quartier d'Orléans, zone parfois délaissée.Parmi les activités proposées :Les opérateurs des différentes associations qui suivent ces jeunes envisagent de réhabiliter une ancienne habitation, pour en faire une maison de quartier.A voir, ou revoir, le reportage d'Hervé PEDURAND et Ronhy MALETY, du 4 juillet 2020 :