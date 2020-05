Un retour à l'école avec un protocole sanitaire plutôt lourd : les détails

Les communes de Goyave et Petit-Bourg, ont décidé d’ouvrir progressivement les écoles primaires pour les enfants dont les parents sont volontaires. Mais il y a un protocole sanitaire strict à respecter. Les consignes sont nombreuses et difficiles à faire respecter.

Nous y sommes... Le symbole de cette sortie de confinement c'est le retour sur les bancs de l’école des élèves, ce mardi 12 mai.Seules deux communes, Goyave et Petit-Bourg, ont décidé d’ouvrir progressivement ces écoles primaires pour les enfants dont les parents sont volontaires.Mais il y a un protocole sanitaire strict à respecter. Un protocole sanitaire national du ministère de l’Education nationale assez contraignant. Le document est disponible depuis la fin avril.Ce protocole sera également valable à la rentrée de septembre prochain.Le ministère de l’Education nationale insiste sur le rôle essentiel des parents dans le respect de ce protocole sanitaire. Ils doivent prendre tous les jours la température corporelle de leurs enfants. Et en cas de symptôme de fièvre, il ne doivent pas les emmener en classe.A la sonnerie, le directeur de l’école doit s’assurer d’une régulation des entrées pour éviter tout embouteillage. Les entrées et les sorties, si la configuration du bâtiment le permet, doivent être distinctes. Seuls les enfants scolarisés, les enseignants et le personnel sont autorisés à pénétrer.Les enfants doivent se laver les mains au savon et à l’eau, à défaut à la solution hydroalcoolique, au portail de l’école, à l’entrée de la classe, surtout après la récréation, les toilettes ou après s’être mouché.Bien évidement les gestes barrières doivent être respectés. il est vivement conseillé à l’enseignant de porter un masque.Les élèves doivent maintenir une distance d'un mètre entre individus. Pour le primaire, les masques pour les élèves sont proscrits.Quotidiennement, les locaux doivent être nettoyés. Les classes font l’objet d'un nettoyage approfondi, le mobilier, les portes, les poignets de portes, les toilettes, le tout, avec un produit virucide aux normes.Les classes doivent être aérées régulièrement, plus de 10 minutes, avant l’arrivée des enfants, pendant les récréations et le déjeuner.Une signalétique claire doit être mise en place, avec un seul sens de circulation pour les élèves, dans la classe, mais aussi dans la cour, à la sortie et à l’entrée.A voir :

