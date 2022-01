Rétro politique de l'année 2021, en Guadeloupe

Que retenir des évènements politiques de l'année 2021 ? Nous vous proposons une rétrospectives des faits marquants, au premier rang desquels figure le décès de "Gran Madanm-la", le 9 septembre 2021, à Gourbeyre.

La page 2021 est donc tournée.

Une année qui a été riche en évènements, notamment politiques.

A l'heure du bilan, on retiendra surtout la tenue des élections départementales et régionales de juin dernier, qui se sont soldées par la main-mise du GUSR (Guadeloupe unie, solidaire et responsable) et de ses alliés sur les deux collectivités majeures de l'archipel, ainsi que la disparition d'une personnalité incontournable de l'échiquier politique guadeloupéen : Lucette Michaux-Chevry, dite "Gran Madanm-la", qui a oeuvré durant plusieurs décennies, en endossant d'innombrables responsabilités, tant à l'échelle locale que nationale.

Faisons le point via ce reportage, signé Eric Rayapin :

Politique : les temps forts de l'année 2021 • ©Eric Rayapin - Guadeloupe La 1ère

