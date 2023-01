Retrouvée saine et sauve après deux jours d'errance à la Soufrière

Les équipes de sauvetage ont réussi à retrouver, durant l'après-midi de ce samedi, une femme de 58 ans qui était portée disparue alors qu'elle était partie escalader le massif de la Soufrière

Guadeloupe la 1ère •

Elle avait entamé l'ascension de la Soufrière dans la journée de jeudi. Une montée vers le sommet du volcan qui s'est passée sans encombres.

Pourtant, c'est au moment où elle redescendait qu'elle s'est égarée.

Dès le signalement de sa disparition, les équipes de secours se sont lancées à sa recherche avec près d'une soixantaine de gendarmes. D'importants moyens ont été mobilisés : un hélicoptère, 3 équipes cynophiles, un drone. A cela s'ajoutent les pompiers du SDIS et le Dragon 971.

Des moyens humains et matériels qui ont permis de localiser et de retrouver la disparue saine et sauve ce samedi après-midi.