🎞️REVOIR. Edition spéciale : Maryse Condé, la femme qu’ils ont tant aimée

Le soir du dĂ©cĂšs de Maryse CondĂ©, le 3 avril 2024, Guadeloupe La 1Ăšre a proposĂ© Ă ses tĂ©lĂ©spectateurs une Ă©dition spĂ©ciale en hommage Ă l’illustre Ă©crivaine, dont les Ɠuvres sont lues dans le monde entier. La Pointoise engagĂ©e s’est Ă©teinte dans le Vaucluse (Provence-Alpes-CĂŽte d'Azur), Ă l’ñge de 90 ans.

En plus des multiples reportages diffusĂ©s, notamment sur son riche parcours de femme de Lettres, plusieurs personnalitĂ©s qui l’ont bien connue ont acceptĂ© de venir en plateau, aux cĂŽtĂ©s de la prĂ©sentatrice Christelle ThĂ©ophile, pour Ă©voquer leur Maryse CondĂ©, celle avec qui ils ont travaillĂ©, mais aussi partagĂ© de prĂ©cieux moments d’intimitĂ©.

Maryse CondĂ© c’était l’espiĂšglerie pour moi, une trĂšs belle insolence, un petit peu de "mal-parlance" aussi ! (...) C’est quelqu’un qui avait beaucoup d’humour, avec qui on riait beaucoup, qui Ă©tait une excellente cuisiniĂšre et qui avait cette façon de vous convoquer : « heu, RĂ©gine j’ai besoin de te parler ! ». Cet accent-lĂ , ça augurait de quelque chose de sĂ©rieux Ă venir (...)

Je pense que ce qu’on doit retenir de cette dame et qu’on n’a pas souvent compris, c‘est cette simplicitĂ© et cette authenticitĂ©. Ses Ă©crits Ă©taient fondĂ©s dans une matiĂšre oĂč il fallait tout dire sans pudeur. Elle Ă©tait celle qui osait dire, alors qu’on a un proverbe qui dit, ici : "MĂšt tĂš asi sa !" (...). Elle a toujours voulu montrer et dĂ©montrer qu’en Ă©tant ce que l’on est, on arrive toujours Ă illuminer le cƓur des autres et Ă marquer les esprits (...).