Route du Rhum : la Guadeloupe dans les startings blocks

Dans vingt-deux petits jours, 138 skippers prendront le large pour une traversée de l’Atlantique entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. A quelques semaines du départ de la 12ème édition de la Route du Rhum, en Guadeloupe, les organisateurs sont fins prêts à accueillir cet évènement sportif, populaire, qui booste l’économie de l’archipel.

S’élancer en solitaire à bord d’un voilier pour traverser l’Atlantique en un laps de temps, une course qui tous les quatre ans, en fait rêver plus d’un. Pour cette 12ème édition de la légendaire Route du Rhum, 138 skippers seront sur la même ligne de départ le 6 novembre prochain à Saint-Malo.

Parmi eux, sept guadeloupéens, dont le navigateur Rodolphe Sépho, qui pour sa troisième participation, a choisi de concourir à bord de son IMOCA "Rêve de Large 3 – Région Guadeloupe". A quelques semaines du début de la compétition, l'impatience se fait sentir.

Rodolphe Sépho, navigateur guadeloupéen, participe à la 12ème édition de la Route du Rhum avec son IMOCA "Rêve de Large 3 - Région Guadeloupe". • ©Bruno Pansiot-Villon

La Route du Rhum est une course mythique, elle permet à différentes classes de bateaux de concourir sur le même parcours. On y trouve six catégories, des monocoques mais aussi des multicoques, de 12, 15, 18 ou 32 mètres.

Au-delà de l’évènement sportif, une grande fête populaire

En Guadeloupe, le coup d’envoi des festivités sera donné le 10 novembre. Durant la même journée, un village sera inauguré à Basse-Terre et un concert aura lieu à Pointe-à-Pitre.

Camille Pelage, vice-président du Conseil régional de Guadeloupe • ©Bruno Pansiot-Villon

Une opération sportive de grande envergure qui assure à l’archipel guadeloupéen, une visibilité internationale sur sa destination.

Il s’agit là, d’un véritable vecteur de développement économique qui en 2018, avait généré d’importantes retombées financières, estimées à 6.5 millions d’euros.

Ary Chalus, président du Conseil régional de Guadeloupe • ©Bruno Pansiot-Villon

Le record actuel de la Route du Rhum est détenu par Francis Joyon, dernier vainqueur de l’édition 2018, après 7 jours 14 heures 21 minutes et 47 secondes en mer.