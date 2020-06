Une rue pour George Floyd en Guadeloupe

Plus de 10 jours après la mort de George Floyd asphyxié par un policier blanc à Minneapolis aux Etats-Unis, tristesse et colère sont toujours de mise dans le monde entier. En Guadeloupe, c'est sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre qu'un hommage a été rendu à ce père de famille américain

L. Guiolet-Oulac et J-M. Mavounzy •

Sidjie Esdras, porte-parole de Combat Ouvrier et du journal Rebelle

Julien Mérion, président du CORECA

Luc Reinette, Membre fondateur du CIPN

Comité International des Peuples Noirs

Sur la Place de la Victoire ce samedi matin, une centaine de personnes, bravant la pluie et le coronavirus avec un mot d'ordre commun : en finir avec le racisme et les brutalités policières."Black Lives matter, ou encore "Justice pour George Floyd", autant de slogans lus sur les pancartes. Comme si sa mémoire était aujourd’hui devenue un combat pour tous.Un combat contre le racisme qui se traduit aussi par un acte fort pour toutes ces organisations présentes. Elles souhaitent ainsi rebaptiser la rue Jules Ferry située à Saint-François en la nommant George FloydUn nouveau rassemblement et une marche contre le racisme sont prévus mardi prochain, jour de l’enterrement de George Floyd à Houston.