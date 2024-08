Accompagnement des études dans l'hexagone : cinq jeunes saint-martinois futurs "cadres d'avenir" de leur territoire

Ils portent en eux une partie de l’avenir de Saint-Martin. Cinq jeunes originaires de Saint-Martin s’apprêtent à bénéficier du dispositif "Cadres d'avenir". Un accompagnement dans leurs études dans l’Hexagone avant de revenir travailler au service du pays.

Dans quelques jours, la vie de Robinson, Romilia, Sabrina, Johanmy et Laurie, va connaître un grand bouleversement. Ces cinq jeunes saint-martinois partiront vers l’hexagone pour faire leurs études. Ils viennent de signer un contrat d’engagement "Cadres d'Avenir". Un pari sur les futurs acteurs du territoire.

Ainsi Laurie, 20 ans, diplômée d'un "BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social", va s'envoler pour Toulouse pour passer un DUT dans la gestion des établissements médico-sociaux. Cette habitante de Quartier d'Orléans a de la famille à Toulouse. Son projet est déjà bien avancé.

Laurie en partance pour Toulouse veut travailler dans le médico social • ©Hervé Pédurand - Guadeloupe la 1ère

À mon retour à Saint-Martin, j’aimerais ouvrir un centre de répit. C’est un lieu d’accueil de jour pour les personnes âgées ou handicapées afin de permettre aux aidants d’aller travailler. Laurie Emile, étudiante

Un projet qui s'inscrit pleinement dans ceux de la collectivité de Saint-Martin.

Nous sommes justement en train de travailler à l’ouverture de deux centres de répit. Mais, il en faudrait plus. C’est un très beau projet. Michel Petit, Vice Président de la Collectivité de Saint-Martin

Un engagement à revenir travailler à Saint-Martin

Par ce contrat porté par la Collectivité de Saint-Martin et l’Etat vise, les étudiants s’engagent à suivre leur parcours universitaire et à revenir travailler chez eux. Dans des secteurs qui peinent à trouver de la main-d’œuvre.

Pour Robinson, le secteur choisi est l'informatique et la cybersécurité • ©Hervé Pédurand - Guadeloupe la 1ère

Robinson, seul garçon du groupe a justement choisi le secteur de l'informatique et de la cybersécurité. Un domaine où les besoins en main-d’œuvre sont importants.

Nous sommes régulièrement victimes d’attaques informatiques, c’est primordial d’avoir des personnes compétentes en la matière. Vincent Berton, Préfet de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy

Un accompagnement psychopédagogique de LADOM

Partenaire de la mobilité des Ultramarins, LADOM finance un billet d’avion par an, une allocation de 808 euros par mois et une aide à l’installation. Mais quitter le milieu familial pour la première fois n’étant jamais facile, l’agence va plus loin.

S'ils en font la demande, dès leur arrivée à l'aéroport, un agent de Ladom les attend pour les accompagner. Ils peuvent aussi bénéficier d'un accompagnement psychopédagogique pendant la durée de leur études. Nesly Dolne, responsable LADOM des îles du Nord

La Collectivité et l’Etat se montrent optimistes. Des emplois attendent déjà certains engagés en cas de réussite.