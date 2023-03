Des braqueurs armés sévissent à Saint-Martin

Trois tentatives de braquage à Concordia et un vol à main armée à Saint-James. C’est le bilan de la soirée de jeudi d’une bande de malfaiteurs, à Saint-Martin. Aux grands maux, les grands remèdes : la gendarmerie a ajouté des patrouilles sur le territoire, pour leur mettre la main dessus.

Nadine Fadel •

Les forces de gendarmerie ont été renforcées, dans les secteurs de Concordia et Saint-James, à Saint-Martin, où sévissent des individus munis d'armes à feu et, donc, très dangereux. Les personnes activement recherchées sont les auteurs de trois tentatives de vols à main armée, perpétrées jeudi soir (le 9 mars 2023) ; elles ont aussi réussi à braquer un commerce d’alimentation générale, le même soir.

Les malfaiteurs agissent avec le visage dissimulé et se déplacent en scooter, indiquent les gendarmes dans un communiqué.

Depuis leurs méfaits, en plus des patrouilles habituelles, des effectifs supplémentaires ont été ajoutées ; ces brigades des forces de l’ordre se déplacent en voitures banalisées et sérigraphiées, est-il précisé. Parallèlement, l’enquête est en cours, pour identifier les braqueurs.