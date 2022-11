La célébration du "Saint-Martin’s Day" marqué par l’omniprésence du "Unity Flag"

Le "Unity Flag" flottait au vent, aux côtés des drapeaux européen, français et néerlandais, lors des célébrations du "Saint-Martin's Day 2022".

Les habitants de Saint-Martin, bien que partagés entre deux pays, gardent une histoire et une culture communes. C’est ce que symbolise le "Unity Flag", le drapeau de l’unité, définitivement adopté cette semaine et qui flottait aux côtés des drapeaux européen, français et néerlandais, lors de la "Saint-Martin’s Day", vendredi.

Nadine Fadel, avec Hervé Pédurand •

Les deux parties de l’île de Saint-Martin, française et hollandaise, ont célébré, vendredi 11 novembre 2022, la fête patronale du "Saint-Martin’s Day", dans la zone frontalière de Quartier d’Orléans. L’occasion pour les pays voisins d’afficher leur unité, au sein de ce territoire partagé ; élus et citoyens ont réaffirmé leur identité et leur histoire. Cette année, les célébrations avaient une dimension particulière car, pour la première fois, le drapeau commun, adopté par les dirigeants locaux des deux parties de l’île, mardi dernier (voir photo), a flotté au vent, comme un symbole de cette cohésion. Le drapeau de Saint-Martin et Sint-Maarten a été officiellement adopté mardi 8 novembre 2022. • ©Collectivité territoriale de Saint-Martin Nous sommes très heureux d’avoir ce symbole, ce drapeau de l’unité qui nous représente tous. S.A.I.N.T. –M.A.R.T.I.N. Saint-Martin, notre île, une île, un peuple, un destin. Silveria Jacobs, première ministre de Sint-Maarten Aujourd’hui, il y a une foule, qui justement s’accorde à dire que le Saint-Martinois existe, qu’il a une identité, il a des valeurs culturelles qui lui appartiennent et il compte défendre ces valeurs jusqu’au bout. Louis Mussington, président de la collectivité de Saint-Martin Ainsi, bien que rattachés à des pays distincts, les habitants présents, issus des deux côtés de la frontière, se revendiquent avant tout Saint-Martinois et prônent la construction de leur avenir, ensemble. Hervé Pédurand a assisté à cette célébration du "Saint-Martin’s Day 2022". Voici son reportage : Commémoration : "Saint-Martin's Day" • ©Hervé Pédurand - Guadeloupe La 1ère

