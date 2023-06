La Maison de Saint-Martin, à Paris : de nouveaux locaux pour rester au plus près des saint-martinois de l’Hexagone

Partager :

Etre au plus près des jeunes saint-martinois partis se former dans l’Hexagone, afin de les inciter à revenir au pays, le moment venu et à mettre leurs compétences au service des affaires locales. C'est l'une des missions de la Maison de Saint-Martin de Paris. L’antenne-relais de la collectivité territoriale a changé d’adresse ; elle est désormais dans le 8ème arrondissement de la capitale. Le président Louis Mussington a fièrement inauguré les nouveaux locaux.

Avis aux Saint-Martinois de l’Hexagone : la Maison de Saint-Martin a déménagé. L’antenne de la collectivité territoriale installée à Paris siège désormais dans le 8ème arrondissement de la capitale, aux 27-29 rue de Penthièvre. Ces nouveaux locaux ont été inaugurés la semaine dernière, en grande pompe, en présence du ministre délégué en charge des Outre-mer Jean-François Carenco, du président de la Collectivité de Saint-Martin Louis Mussigton, du député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy Frantz Gumbs et de la sénatrice de Saint-Martin Annick Pétrus, pour ne citer que ceux-là. Inauguration des nouveaux locaux de la Maison de Saint-Martin, à Paris - 07/06/2023. • ©Collectivité de Saint-Martin L’accompagnement des étudiants La Maison de Saint-Martin est le bureau de représentation de la Collectivité de Saint-Martin à Paris. Point d’Accueil pour les étudiants saint-martinois dans l’Hexagone et en Europe, son objectif principal est d’accompagner les jeunes étudiants en mobilité, dans leurs démarches administratives et sociales. Collectivité de Saint-Martin Pour accompagner au mieux les étudiants originaires de la "Friendly Island", demandeurs de logement ou de bourse, la Maison de Saint-Martin travaille en étroite collaboration avec le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS). L’objectif de la collectivité territoriale est de retrouver ses jeunes, de leur garantir une réussite éducative et de créer du lien avec eux, en vue de leur retour au pays. Il faut travailler avec les jeunes en étude dans l’Hexagone, d’une manière générale, parce que nous avons besoin de notre matière grise sur le territoire de Saint-Martin. Donc, il faut qu’ils soient bien entourés, bien encadrés ici. Nous préparons le retour de nos jeunes cadres, parce que le pays a grandement besoin de ces jeunes, on a besoin de nos intellectuels pour nous aider à réfléchir et à penser les problèmes de Saint-Martin. Louis Mussington, président de la collectivité de Saint-Martin (au micro de Cindy Kerbidi) Une présence au plus près des instances nationales et européennes Via cette antenne, au plus près des institutions nationales et européennes, la collectivité peut suivre et défendre les intérêts des Saint-Martinois. Il peut notamment s’agir d’actions de lobbying, de facilitation de la coopération entre les entreprises de part et d’autre de l’Atlantique. La porte est grande ouverte pour accueillir les Saint-Martinois de passage, les Saint-Martinois en étude à Paris. La Maison de Saint-Martin est là aussi pour favoriser les échanges, le dialogue avec les différents ministères. C’est important, nécessaire et utile. Il faut maintenir le lien entre l’administration de l'Etat français et la collectivité de Saint-Martin. Louis Mussington, président de la collectivité de Saint-Martin (au micro de Cindy Kerbidi) À ce jour, trois agents publics sont affectés à la Maison de Saint-Martin.

Ils œuvrent désormais au sein d’un site plus spacieux dont la collectivité est propriétaire ; avant, il s’agissait d’une location.

