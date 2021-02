Le Germinal intercepte un go-fast transportant 500 kilos de cocaïne au large de Saint-Martin

Guadeloupe la 1ère •

C'est dans la nuit du lundi 8 février 2021 que la frégate de surveillance Germinal, impliquée dans la lutte contre le narcotrafic, dans la Caraïbe, a intercepté le go-fast, en haute mer, au Sud-Ouest de Saint-Martin.

Une absence de marque de nationalité a éveillé les soupçons des militaires.

Dès lors, après de vaines sommations adressées aux trois membres d'équipage, pour qu'ils s'arrêtent, une course-poursuite a débuté.

Les contrevenants en ont profité pour jeter, à la mer, 15 ballots, estimés à 500 kg. 11 ont pu être repêchés, par les forces armées des Antilles, pour un poids total de 364 kilos de cocaïne.

La cargaison a été saisie et les trois individus ont été interpellés, puis remis, le mardi 9 février, à l'antenne martiniquaise de l'office antistupéfiants(OFAST), à Fort-de-France.

Cette opération est le fruit d'une coopération internationale, puisque menée avec le soutien des U.S. Customs and Border Protection, Air and Marine Operations. La juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), le service garde-côtes des douanes (SGCD) Antilles-Guyane et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) y ont également contribué.

©©Forces armées aux Antilles/Défense

C'est un nouveau coup porté au narcotrafic, aux Antilles, après la prise de 4,2 tonnes de cocaïne, réalisée par le Germinal le 17 janvier dernier. En effet, les 15 ballots rejetés en mer, estimés à 500 kilos, représentent une perte de 2.5 millions d’euros, dans la Caraïbe et 15 millions d’euros, en Europe, pour les narcotrafiquants. Forces armée des Antilles

©Forces armées aux Antilles/Défense