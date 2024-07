Saint-Martin : interpellation musclée d’un automobiliste à Marigot

Une enquête a été ouverte en flagrance, par le Parquet de Basse-Terre, après qu’un automobiliste s'est rendu coupable d’un "refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d’autrui et des blessures involontaires aggravées par conducteur de véhicule", indique le procureur de la République Xavier Sicot.

Les faits concernés se sont déroulés ce lundi 1er juillet 2024, vers 10h45, à Marigot, sur l’île de Saint-Martin. Ils ont provoqué un "énorme embouteillage" dans la zone, relate la gendarmerie.

C’est pour intervenir sur un cas de violence intrafamiliale (VIF) qu’une patrouille de la brigade territoriale de Marigot a été engagée. À l’arrivée des militaires, l'auteur présumé était dans son véhicule. C’est cet homme qui, refusant d'obéir aux injonctions d’un gendarme, lui a foncé dessus. La victime s’est fait rouler sur le pied.

Jalonné par deux patrouilles de gendarmerie, après avoir fait plusieurs refus d'obtempérer et demi-tours, l’homme, au cours de la manœuvre, alors que le flot de circulation est dense, freine brutalement et le véhicule de gendarmerie ne peut l'éviter et vient s'encastrer dans son pick-up.