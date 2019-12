Saint-Martin : Une marche contre le PPRn

Ce qui devait être un rassemblement sur le front de mer contre le PPRn s'est transformé en marche dans les rues de Marigot. Un rassemblement à l'appel de la communauté Saint-martinoise, qui a commencé vers 10 heures. Environ un millier de personnes étaient dans les rues.

Guadeloupe La 1ère et Hervé Pédurand •

Cette manifestation fait suite à la réunion de crise des acteurs locaux, réunis en Comité Opérationnel Territorial (COT), lundi soir en collectivité.

Daniel Gibbs, le président de la colectivité avait convié élus, parlementaires, socioprofessionnels, représentants des conseils de quartiers et responsables religieux.



La marche est partie du front de mer. Les manifestants ont défilé dans le calme, vétus de hauts blanc, en direction du quartier Agrément. Un quartier qui a souvent été bloqué et où les gendarmes assurent une surveillance.



Ils étaient environ un millier à scander des chants pronant la liberté et le bien vivre ensemble, encadrés par la police territoriale.



Des camionneurs se sont joints au mouvement faisant résonner leur klaxons dans les rues du chef-lieu.



En fin de parcours, Daniel Gibbs a pris la parole pour remercier les manifestants en indiquant que la suspension du PPRn semblait acquise ce matin à l'Assemblee nationale.



Aucun incident n'a été constaté, lors de cette marche qui a duré 2h30. La manifestation s'est dispersée sur le front de mer, là où elle avait pris naissance.