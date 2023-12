Saint-Martin : un gendarme grièvement blessé par un conducteur de scooter

Refusant d’emprunter une déviation mise en place dans le cadre d’un contrôle d’un débit de boissons, un scootériste a renversé un gendarme, mardi soir, à Sandy Ground (Saint-Martin). Le militaire, père de famille de 33 ans, est grièvement blessé.

Lors d’une opération de contrôle mené par les services de l’Etat, dans et aux abords d’un débit de boissons de Sandy Ground, à Saint-Martin, un gendarme a été grièvement blessé, renversé par un conducteur de scooter. Les faits se sont déroulés début de soirée, hier (mardi 5 décembre 2023).

Afin de fluidifier la circulation et assurer la sécurité routière, une déviation avait été mise en place, pour laisser les agents travailler. Mais vers 20h30, le contrevenant, refusant d’emprunter la déviation, a forcé le passage et délibérément foncé sur le militaire présent. Le choc a été violent.

La victime est un adjudant de la gendarmerie mobile, âgé de 33 ans, marié et père d’un jeune enfant.

Dans un communiqué, le préfet délégué des îles du Nord "condamne vivement cet acte irresponsable, indigne et potentiellement meurtrier". Vincent Berton "adresse ses félicitations au gendarme blessé, dont le courage, la lucidité et les qualités physiques ont été exemplaires. Il lui souhaite un prompt et complet rétablissement".