Succession Beauperthuy à Saint-Martin : l’administrateur accuse la collectivité d’avoir présenté les faits de "manière tronquée et erronée"

L’administrateur judiciaire Charles Henri Carboni s’inscrit en faux, suite aux dires de la collectivité territoriale de Saint-Martin.

Cette dernière dénonce la vente aux enchères, annoncée au 13 mai prochain, de trois parcelles issues de la succession Beauperthuy, un colossal héritage qui représente, au total, plusieurs centaines d’hectares de la petite île du Nord des Petites Antilles. La collectivité souhaite faire l’acquisition de ces trois terrains (cadastrés AW 141-142-143) et l’a signifié à l’administrateur chargé de régler cette succession, objet de controverses.

Charles Henri Carboni l’affirme : il n’a, en aucun cas, ni "trahi", ni "insulté" le président ou les Saint-Martinois, en reprenant la vente des actifs aux enchères. Ce choix résulte, explique-t-il, du silence de la collectivité, dont les avocats ont été maintes fois contactés, en vain, ces dernières semaines, voire ces derniers mois.

Or, des décisions judiciaires datant de 1985 à 1989 "reconnaissent les droits de tous les héritiers Beauperthuy" d’ores et déjà.

Un administrateur provisoire, aujourd’hui en ma personne, a été désigné depuis 1991 pour que la succession Beauperthuy soit réglée conformément à ces décisions de justice, qui sont depuis fort longtemps définitives et connues des héritiers Beauperythuy de Saint-Martin, depuis l’origine puisqu’ils étaient parties, ou leurs parents, à ces procédures.

Dans ce cadre, au regard de la nature de cet héritage, l’avis de la collectivité de Saint-Martin a toujours été pris en considération, précise l’auxiliaire de justice, pour que les transactions se fassent "en bonne intelligence".

Et, en effet, dès février 2023, le président Louis Mussington a signifié son intention d’acquérir toutes les parcelles restantes de cette succession.

Lors de la réunion du 22 févier 2023, et à la suite de cette intention de rachat par la collectivité, j’avais indiqué que je n’étais pas opposé à ce rachat, voire même favorable, sous réserve naturellement qu’il se fasse dans le respect de la légalité, et notamment du droit public, avec l’accord des héritiers, ou de la majorité de ceux-ci, et à la condition d’une décision du Tribunal autorisant cette vente, puisque normalement les décisions précédentes ordonnaient une vente aux enchères.