Saint Sylvestre : la sécurité avant tout !

Partager :

Gendarmes, policiers et pompiers sont sur le qui-vive, alors que les Guadeloupéens s’apprêtent à fêter la fin de 2023 et l’entrée dans la nouvelle année. Le but des hommes et des femmes mobilisés, dans le cadre de leurs fonctions, est d’éviter tout drame et autres faits divers, cette nuit. Le point sur les dispositifs prévus.

Nadine Fadel, avec Eric Stimpfling et Ludivine Guiolet •

Cette soirée du 31 décembre 2023 sera consacrée, pour de très nombreux Guadeloupéens, à la fête. Il s’agit de finir 2023 en beauté et de débuter 2024 du bon pied. Gageons que cette Saint Sylvestre ne soit qu’un soir de joie et de partage. Il ne doit pas y avoir de place pour l’insécurité, la prise de risque, ni les incivilités. Afin de s’en assurer, les services compétents veilleront au grain. Pour rappel, afin d’éviter les drames survenus le week-end dernier, à Noël, plus de 300 gendarmes et 40 policiers supplémentaires ont été mobilisés, pour cette nuit de nouvel an. Il est important que chacun d'entre vous puisse prévenir les risques et réduire les dommages que peuvent générer les excès en veillant les uns sur les autres. La police nationale vous demande d'être attentifs et d'essayer de remarquer les signes annonciateurs de bagarres, de nuisances sonores et d'incivilités afin de désamorcer les dangers. Les effectifs de police sont mobilisés ce long week-end de la Saint-Sylvestre pour faire notamment respecter les interdictions. Il ne s'agit pas de gâcher la fête, il s'agit de vous protéger avant qu'il y ait des drames. Quand les esprits s'échauffent la situation peut vite dégénérer. Police nationale de la Guadeloupe Outre les habituels contrôles routiers, une partie de ces agents et militaires sont chargés de sécuriser les zones commerciales, au cas où des malfaiteurs tenteraient de mauvais coup, pendant que d’autres festoient. Ces rassurantes patrouilles, pour les responsables des enseignes, ont débuté en journée.

C’est à voir dans le reportage d’Eric Stimpfling : Saint Sylvestre : mobilisation des forces de l'ordre • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe La 1ère Invité du journal "Guadeloupe Soir" de Ludivine Guiolet, ce dimanche, le préfet de Guadeloupe, Xavier Lefort, a tenu à souhaiter un bon réveillon aux Guadeloupéens. Il rappelait, ce matin, sur les réseaux sociaux, un adage essentiel pour la sécurité routière : "Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas". Le représentant local de l’Etat appelle chacun à la vigilance et au sens des responsabilités, pour que la fête du nouvel an reste un moment festif. Le préfet présente le dispositif sécuritaire de la Saint Sylvestre 2023 • ©Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère D’autres services sont toujours mobilisés, les soirs de fête comme tous les autres soirs de l’année : les sapeurs-pompiers. Du côté du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) aussi, un dispositif spécifique a été prévu, en cas d’évènement nécessitant l’envoi de secours.

Le colonel Félix Anténor-Habazac a annoncé avoir mobilisé 130 pompiers, ce soir, sans compter ceux qui sont d'astreinte. Il a parlé d'un record enregistré en 2023, où plus de 48.260 interventions ont été assurées par ses équipes. Le directeur du SDIS Guadeloupe est également intervenu dans l’édition d’information de Guadeloupe la 1ère, ce soir : Saint Sylvestre : les sapeurs-pompiers en alerte • ©Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère Bon réveillon à tous ! Soyez prudents ! Et à l’année prochaine !

Partager :