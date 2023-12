Face à des chiffres de la délinquance en hausse à Noël, gendarmes et policiers mobilisés pour le Nouvel an

La préfecture de Guadeloupe a annoncé hier une nouvelle mobilisation des forces de l’ordre à quelques jours du réveillon de la Saint Sylvestre. Plus de 300 gendarmes et 40 policiers supplémentaires seront mobilisés à cette occasion. Objectif : éviter le bilan peu flatteur des jours de Noël qui s’est traduit par une hausse du niveau de la violence.

Plus que quelques jours avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Un réveillon qui sera loin d’être de tout repos pour les forces de l’ordre. Il faut dire que la période de Noël aura été particulièrement agitée. 398 interventions en zone gendarmerie entre le 22 et le 26 décembre ont été recensées, soit 20% de plus, par rapport à l’année dernière.

Alors, pour éviter le bilan des jours de Noël qui s’est traduit par une hausse du niveau de la violence, la préfecture entend renforcer son dispositif pour cette nuit du Nouvel an.

Plus de 300 gendarmes et 40 policiers supplémentaires seront mobilisés à cette occasion. Une annonce faite ce jeudi matin lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à Basse-Terre.

On a constaté une augmentation de la violence des faits, des vols à main armée, la violence intrafamiliale ou conjugales et la violence, notamment dans les altercations, incivilités ou les les les différentes fêtes entre amis. Dans ces différentes formes de violence, on note aussi un usage très décomplexé des armes à feu. Il y a des armes blanches, mais il y a beaucoup d’armes à feu qui sont utilisées dans dans ce genre de violence. On a constaté aussi une forte augmentation des interventions, + 20 % par rapport à l’année dernière et une forte proportion d’accidents de corporels, de la route. Colonel Jean-Pierre Rabasté, Commandant en second de la gendarmerie de Guadeloupe

Les forces de l'ordre sont quotidiennement mobilisées sur le terrain pour lutter contre la délinquance. Pour preuve, cette importante opération de police menée ce jeudi 28 décembre, dans le quartier de Néree aux Abymes.

C'est vers 16 heures, dans la cour intérieure du commissariat central de Pointe-à-Pitre, qu'une quinzaine de policiers s’apprêtait à partir sur le terrain, sur réquisition de la Procureur de la République de Pointe-à-Pitre.

Dans le but de se positionner dans un secteur dans lequel ont été relevées des infractions, explique le Commandant des unités de l'ordre public, Frantz Archimède. "Des vols à main armée, des agressions, et quelques fois des consommations de produits stupéfiants" détaille-t-il. D'où l'importance de sécuriser ce quartier des Abymes.

Quartier atteint 35 minutes plus tard. Le dispositif est en place. Une partie de la rue Maurice Fleury dans à Nérée est bouclée.

Pendant que les hommes de la Compagnie départementale d’intervention relèvent l’identité des personnes présentes sur les lieux, ceux de la brigade anticriminalité fouillent un présumé point de vente de stupéfiants. Sans grand succès...

Quelques minutes plus tard, le dispositif se déplace et remonte vers le bourg en direction du rond-point. Là, une première personne est interpellée en possession d'une arme blanche et de produits stupéfiants. Une seconde est également arrêtée sur avis de recherche.

C'est la fin de l'opération pour la majeure partie des équipes. Mais la BAC, restée plus longtemps sur les lieux, après plusieurs fouilles du coin a amassé différents butins : 12 munitions de 9 mm, 10 pochons de cocaïne, 8 pochons de résine de cannabis et 30 pochons d'herbe de cannabis.