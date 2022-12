Sainte-Barbe et Téléthon : les pompiers, entre célébration de leur Patronne et actions de solidarité

Ce week-end est chargé en évènements, pour les sapeurs-pompiers de Guadeloupe et des îles du Nord. Alors qu’il aurait dû être consacré à la célébration de la Sainte-Barbe, leur patronne protectrice, ces professionnels ont aussi laissé parler leur grand cœur, en menant des actions en faveur du Téléthon 2022.

Nadine Fadel, avec Rudy Rilcy et Rémi Defrance •

L’ensemble des centres d’incendie et de secours (CIS) de la Guadeloupe et des îles du Nord sont parties prenantes des journées portes-ouvertes organisées dans le cadre de la Sainte-Barbe, Patronne des sapeurs-pompiers. Outre le 4 décembre, journée dédiée à cette célébration, le calendrier comprend des animations qui ont débuté le vendredi 2 décembre 2022, pour tout le week-end.

Des journées portes-ouvertes dans toutes les casernes

Au programme, par exemple, il y a des visites des différents centres, des démonstrations de manœuvres, des expositions (photos, matériel d’époque, engins...), des présentations des spécialités de la profession, des manifestations sportives ; le public pourra même monter à bord des véhicules de secours !

Les personnes intéressées doivent contacter la caserne qui les intéresse, pour participer à son programme, accessible ci-dessous :

Hier (vendredi 2 décembre), des scolaires ont été accueillis au siège du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), à Dothémare, aux Abymes. Les enfants ont ainsi pu découvrir l’univers et les différentes missions des pompiers. Dans cette foule de tout-petits figuraient les grands Rémi Defrance et Rudy Rilcy :

Fête de la Sainte-Barbe : le SDIS ouvre ses portes • ©Rémi Defrance et Rudy Rilcy - Guadeloupe La 1ère

Une cérémonie officielle a eu lieu ce samedi matin, au Mémorial ACTe, présidée par le préfet Alexandre Rochatte, en présence du président du conseil d’administration du SDIS Henry Angélique, des parlementaires, des élus et également des personnalités civiles et militaires du Département. A cette occasion il y a eu une remise de médailles et d’insignes, pour les différents corps de métier, témoignant de l’implication et du dévouement des agents dans l’exécution de leurs missions.

Sapeurs-pompiers autour du colonel Félix Anténor-Habazac, directeur du SDIS Guadeloupe • ©SDIS971

Les pompiers impliqués dans le Téléthon

Et puisque la date de la Sainte-Barbe coïncide avec celle du Téléthon, les pompiers font aussi preuve de solidarité ce week-end. Ils ont organisé des défis, dans le but de récolter des fonds au profit de la recherche et afin de sensibiliser le public aux maladies génétiques, dont la drépanocytose.

Vendredi après-midi, le SDIS était à l’initiative d’une traversée en kayak du plan d’eau entre le Mémorial ACTe et la Darse, à Pointe-à-Pitre, en collaboration avec l’Association nautique de Sainte-Anne (ANASA). Rudy Rilcy a suivis les courageux jeunes en situation de handicap qui se sont prêté au jeu :

Défi Téléthon : Le MACTe / La Darse en kayak • ©Rudy Rilcy - Guadeloupe La 1ère

Une séance de "Ka Danse" de l’espoir (Zumba au rythme du ka) aura par ailleurs lieu, ce samedi, de 16h à 18h, au Mémorial ACTe, en compagnie d’Isabelle Falla. Les participants sont invités à acheter un T-shirt sur place, à partir de 10€.

Que vous alliez ou pas aux manifestations organisées dans le cadre de la Sainte-Barbe, ou à celles liées au Téléthon, votre défi, si vous l’acceptez, est de faire une promesse de dons au 📞3637.