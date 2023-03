Espèces envahissantes : sur les traces des tortues Trachemydes, à Terre-de-Haut

Afin de mieux les connaitre et, surtout, de mieux appréhender le risque qu’elles représentent, la jeune ONG Caribaea Initiative étudie les tortues de Floride. Cette espèce invasive est présente, désormais, un peu partout en Guadeloupe. Nous sommes allés les observer, avec les scientifiques, à Terre-de-Haut.

Bruno Pansiot-Villon, avec Nadine Fadel •

Depuis 3 ans, des tortues originaires de Floride ou de Porto-Rico ont fait leur apparition aux Saintes ; elles ont aussi été repérées ailleurs en Guadeloupe et dans les Antilles françaises. Agressives et omnivores, elles se reproduisent rapidement et détruisent leur environnement d’accueil. Ces espèces exotiques envahissantes, dont on craint l’impact sur la biodiversité locale, sont étudiées, en ce moment, dans le cadre du projet MERCI (pour Maîtrise des espèces de reptiles exotiques dans la Caraïbe insulaire), sous la tutelle notamment de l’organisation internationale Caribaea Initiative, de l’Office français de la biodiversité (OFB), ou encore de l’Université des Antilles ; un projet qui bénéficie de financements européens.

Dans la mare de Marigot, à Terre-de-Haut, la soixantaine d’individus observée est issue des Trachemydes. Les Trachemys Stejnegeris, originaires de Porto-Rico, ont vraisemblablement été introduits à l’époque amérindienne. La présence des Trachemydes Scripta est, quant à elle, beaucoup plus récente et est liée à sa commercialisation, en tant qu’animal de compagnie.

Les deux espèces, très voraces, consomment aussi bien des plantes aquatiques, que des poissons et des invertébrés. Elles empêchent, dans le même temps, les espèces locales à se développer.

Leur répartition, leur abondance et leur impact sur les écosystèmes d’eau douce nécessitent d’être documentés. C’est ainsi qu’elles sont capturées et marquées, pour être suivies par les scientifiques, ou euthanasiées, là aussi pour être étudiées.

REPORTAGE/

