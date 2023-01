Sarcelles : le lycée de la Tourelle devient le lycée "Maryse Condé"

Pour la deuxième fois, le lycée polyvalent de la Tourelle, à Sarcelles (région Ile-de-France), a rendu hommage à Maryse Condé et, cette fois, la considération que la communauté scolaire a pour la lauréate du Prix Nobel alternatif de littérature 2018 est gravée dans le marbre. En effet, l’établissement porte désormais le nom de l’autrice guadeloupéenne. La chose est faite, même si une cérémonie officielle est prévue le 20 janvier prochain, pour ce baptême, dans l’une des villes cosmopolites de l’Hexagone où la communauté antillaise est particulièrement importante.

Ce lycée est le premier à porter le nom de Maryse Condé, dans l’Hexagone.

Par ailleurs, le collège de l’île de La Désirade, en Guadeloupe, a également fait le choix de cette illustre personnalité.

En juin 2022, des élèves de seconde cet établissement avaient produit et interprété "Les Sorcières de Sarcelles", une adaptation théâtrale du roman "Moi, Tituba sorcière... Noire de Salem" (1988 – Ed. Gallimard). C’est avec beaucoup d’émotion que l’écrivaine avait assisté à cette représentation et rencontré ses jeunes lecteurs.

C’est un mélange de sentiment confus, entre le bonheur et la fierté. Je reçois cette journée qui me comble de joie.

Fierté partagée, puisque les lycéens et comédiens amateurs étaient heureux de se produire devant la femme de Lettres qui les a inspirés.

Dès lors, l’idée de rebaptiser l’établissement avait germé. Un comité interne d’élèves avait même milité pour cela. Les enseignants aussi ont œuvré pour cette concrétisation.

On se reconnaît à travers elle, à travers son histoire. On la connaît grâce à ses livres, on a appris son histoire, mais elle n’est pas assez connue en France.