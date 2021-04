Scandale masques Respire + : une enquête ouverte pour détournement de fonds publics

Rideaux baissés, un conteneur placé devant l’entrée, voilà à quoi ressemblait l'usine Respire +, ce mardi 27 avril. En réalité, cette entreprise spécialisée dans la fabrication de masques chirurgicaux a cessé toute activité depuis plusieurs semaines.

L’entreprise avait pourtant été inaugurée en septembre dernier, en grande pompe. Les promoteurs assuraient, alors, qu’ils étaient en mesure de fabriquer jusqu’à 3,5 millions de masque chaque mois, pour la Guadeloupe mais aussi pour la Caraïbe.

L’entreprise avait alors bénéficié d’une subvention de la Région à hauteur de 450 000 euros, auxquels se sont ajoutés environ 500 000 euros d’exonération d’octroi de mer.

Un montage qui, selon le journal satirique, Canard Enchaîné cacherait en réalité un système de détournements de fonds, voir même de financement occulte de campagne électorale.

Le Parquet de Pointe-à-Pitre a ouvert une enquête préliminaire confié à la Direction zonale de police judiciaire. Les policiers auraient ainsi découvert l’existence d’une autre société Respire +, domiciliée à Saint-Domingue en République dominicaine, mise sur pied pour fabriquer les masques, à prix écrasés, pendant que l’usine de Jarry empocherait les subventions.

Mise en cause, la Région Guadeloupe n'a pas tardé à réagir. Ary Chalus a souhaité rappelé que la collectivité accomppagnaient régulièrement des entreprises guadeloupéennes, surtout dans ce contexte particulier.

La pertinence de l’usine de masques, ici en Guadeloupe, ne peut être remise en cause et l’accompagnement régional a été porté dans les règles de l’art et dans un respect strict de la réglementation.

Communiqué Région Guadeloupe