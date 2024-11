Sécurité routière en Guadeloupe : 143 infractions relevées pendant le week-end de la Toussaint

Au cours du week-end du 1er au 3 novembre 2024,143 infractions ont été relevées, principalement en zone gendarmerie. 28 suspensions de permis de conduire ont été prises par l'autorité préfectorale. Heureusement aucun mort n'est à déplorer sur les routes ce week-end.

Au cours du week-end du 1er au 3 novembre 2024, 114 infractions ont été relevées en zone gendarmerie dont principalement : 18 pour excès de vitesse dont 2 de plus de 40km/h et 3 de plus de 50km/h ayant entraîné 5 rétentions de permis de conduire, 19 pour usage de téléphone au volant, 3 pour non-port de la ceinture de sécurité, 17 pour conduite sous produits stupéfiants et 15 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.

28 suspensions de permis de conduire ont été prises par l’autorité préfectorale.

En zone police, 29 automobilistes sur 43 contrôlés ont été verbalisés : 6 pour non-port du casque, 1 pour conduite sous produits stupéfiants, 4 pour recel de biens, 2 pour défaut de permis de conduire, 4 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, 1 pour franchissement de ligne continue, 1 circulation en sens interdit et 4 pour usage du téléphone au volant.

Au total 3 véhicules ont été immobilisés et 9 personnes interpellées.

Pour rappel, le bilan du nombre de tués depuis le début de l'année est de 39. 39, c'est aussi le nombre exact de morts sur les routes de l’archipel pour l'année 2023.