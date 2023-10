Semaine Bleue : quand les aînés allient sport et santé

La Semaine Bleue 2023 est en cours. Cet évènement consacré aux aînés, à l’initiative du Département de la Guadeloupe, a lieu du 28 septembre au 8 octobre. L’occasion pour nous d’aller à la rencontre de ces personnes âgées.

Elles sont nombreuses à faire du sport, conscientes que l’activité physique offre foule de bienfaits : elle maintient le corps en bonne santé, notamment le cœur, stimule le cerveau, travaille le souffle, régule le sommeil, est la promesse d’une plus longue période d’autonomie... pour ne citer que ces avantages.

C’est ainsi que, parmi les sportifs du dimanche, figurent des anciens. Pour les plus aguerris, le sport est devenu vital, un incontournable à leur équilibre.

Le sport, c’est pour la santé. J’en ai besoin, ça me fait du bien, pour ma semaine.

Si je ne vais pas nager, je me sens lourd, je me sens comme si j’ai mal au dos... quand je ne fais pas de sport, je ne me sens pas bien.