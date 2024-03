Solidarité envers les étudiants du CROUS : 1 tonne ½ de dons collectés

Un bel élan de solidarité, en faveur des étudiants en situation de précarité, samedi : l'appel aux dons lancé par plusieurs associations a été entendu par les Guadeloupéens. Ceux-ci, très généreux, ont apporté plus d'une tonne et demie de produits de première nécessité. Des dons qui ont été récupérés, puis redistribués. Une locataire du CROUS témoigne.

Une vaste opération de solidarité envers les étudiants a été organisée, hier matin (samedi 30 mars 2024). Une tonne et demie de denrées alimentaires a été collectée. Ces dons ont été apportés par de nombreux Guadeloupéens sensibilisés à leur détresse. La distribution s’est faite dans la foulée.

1 tonne ½ de dons collectés en faveur des étudiants du CROUS - 30/03/2024. • ©Mickaël Bastide

Une générosité qui fait chaud au cœur

Les locataires du CROUS, sur le campus de Fouillole, site guadeloupéen de l’Université des Antilles (UA), ne mangent pas tous à leur faim. La sonnette d’alarme a été tirée par le Lions Club Baie-Mahault et les Léo Alpha et Omega, qui ont communiqué sur les réseaux sociaux en ces termes :

150 étudiants de Fouillole ont besoin de vous !

Une opération a donc été organisée, pour que ceux qui le peuvent apportent des conserves et aliments non périssables : pâtes, riz, cassoulet, raviolis, lentilles, haricots rouges, conserves légumes, sardines, thon, nouilles instantanées, lait, thé, céréales, biscuits secs, gâteaux, etc.

Les personnes solidaires ont été nombreuses et très généreuses. Certaines ont aussi apporté des produits de toilette, notamment des serviettes hygiéniques pour les jeunes filles.

La précarité des bénéficiaires s’est accentuée ces derniers jours, alors que le campus a été concerné par les coupures d’eau qui ont duré plusieurs jours, à cause de la rupture de canalisations du SMGEAG survenue le 21 mars dernier. La ressource est restée indisponible près de 10 jours, période durant laquelle, les usagers impactés, dont les étudiants, ont dû acheter de l’eau en bouteille pour subvenir à leurs besoins.

De surcroît, dans ce contexte, le restaurant universitaire avait dû fermer.

REPORTAGE/

Reporteur : Marie-Lyne Plaisir

Reporteur d’images : Mickaël Bastide

Monteur : Sébastien Marchais

1 tonne ½ de dons collectés en faveur des étudiants du CROUS - 30/03/2024. • ©Mickaël Bastide

Étudiants et précaires

Cynthia est une des locataires de la résidence universitaire de Fouillole. Quand elle est allée remplir ses cabas, durant l’opération de solidarité d’hier, elle a été touchée par le geste des Guadeloupéens.

Il y a trop de choix, je ne sais pas quoi dire. Je ne m’attendais pas à tout ça. Ça fait vraiment plaisir de voir que les gens donnent autant pour nous. Ça fait plaisir. Cynthia, étudiante à Fouillole, locataire du CROUS

Cynthia a été très touchée par l'élan de solidarité des Guadeloupéens en faveur des éudiants - 30/03/2024. • ©Mickaël Bastide

Cette étudiante avoue ne pas manger à chaque repas, soit parce qu’elle n’a pas ce qu’il lui faut, ou parce qu’elle "a la flemme". Elle ne mange pas sainement et privilégie souvent les fast-foods ; les fruits et légumes sont au-dessus de ses moyens, explique-t-elle.

Cynthia a été très touchée par l'élan de solidarité des Guadeloupéens en faveur des éudiants - 30/03/2024. • ©Mickaël Bastide

Dans sa chambre, son étagère à victuailles est à nouveau garnie. Parmi les donc, elle a choisi des conserves (au cas où il y aurait des coupures d'eau), des pâtes (si l'eau est disponible), des biscuits secs qui peuvent se consommer avec du fromage (pour les petites faims), des sachets poubelles, des produits d'hygiène et de l''eau en bouteille.

L'étagère à victuailles de Cynthia est à nouveau garnie, au CROUS - 30/03/2024. • ©Mickaël Bastide

Ses amis et elle ont le nécessaire pour plusieurs jours.

Merci à ceux qui ont contribué à cet élan de solidarité !