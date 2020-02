Le SPEG, l'UNSA et FO mettent un terme à leur mouvement de grève

Lors d'une conférence de presse commune, les organisations syndicales de l'Education Nationale SPEG, UNSA et Force Ouvrière, ont annoncé qu'elles mettent un terme au mouvement de grève lancé par elles pour obtenir des moyens pour l'Education en Guadeloupe.

J-M. Mavounzy •

Une décision prise après les échanges par audioconférence hier avec les parlementaires de la Guadeloupe. Les discussions avec le gouvernement par l'intermédiaire de ces parlementaires leur ont permis d'obtenir un moratoire sur la suppression des 72 postes pour cette année. Ces postes seront maintenus pour cette année. Le SPEG et l’UNSA-Education appellent donc à la suspension du mouvement de grève à compterde ce jour, Jeudi 6 Février 2020.Les discussions devraient d'ailleurs se poursuivre avec le ministère avec l'aide des parlementaire guadeloupéens.Reste à savoir maintenant quelle sera la réaction de la FSU majoritaire dans l'Education Nationale et à l'origine du 1er mot d'ordre de grève. Outre les conditions spécifiques de l'Education en Guadeloupe, la FSU a aussi dans ses revendications la réforme des régimes de retraite voulue par le gouvernement et qui est au coeur du conflit national depuis plusieurs mois.