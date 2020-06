Tania Bangou le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Maître Tania Bangou a été élue ce samedi prochain bâtonnier de l'ordre des avocats pour 2021-2022. Une élection qui s'est jouée en deux tours. Elle sera désormais, avec son prédécesseur Maître Charles Nicolas, celle qui va impulser la reprise post-covid 19.

Bruno Pansiot-Villon et Rodrigue Lami •

Tania Bangou et les grands défis des avocats

Maître Tania Bangou, est désormais bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Elle a été élue ce samedi à l'issue de deux tours de scrutin, à Pointe-à-Pitre. Un duel féminin au 2ème tour. Elle était opposée à Pascale Edwige. Le seul homme, Maître Patrice Tacita, s'est retiré à la fin du premier tour.Tania Bangou totalise 153 voix sur les 239 votants en ce samedi 27 juin 2020. Elle va présider aux destinées des 320 avocats inscrits à l'ordre, pour les deux prochaines années (2021-2022). Elle succède à Charles Nicolas, l'actuel bâonnier, et Josselin Troupé, sera son bras droit.Une profession qui est confrontée à de grands défis pour les prochaines années. Le monde de la justice est en perpétuelles mutations depuis quelques années. Maître Tania Bangou sera, tout comme son prédécessur Mâitre Charles Nicolas, le bâtonnier qui devra relancer les activités après l'épidémie de covid 19 en France, mais aussi chez nous. Une épidémie qui a vu pendant deux mois de confinement la suspension des activités de cours et de tribunaux. Certes les activités de conseils et d'assistances ont été maintenues, mais nombre de structures ou d'avocats inscrits en libéral ont souffert. La profession doit aussi se relancer après une forte mobilisation à la fin de 2019 et au début de cette année 2020 contre la réforme des régimes de retraites lancée par le gouvernement.