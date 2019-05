La Team Moule remporte la 22ème édition du relais inter-entreprises

DEPART DU 22EME RELAIS INTER ENTREPRISES

© O. Lancien Relayeuse de la Team Moule

© O. Lancien Ville de Petit Bourg

55 équipes de 21 relayeurs étaient alignées au départ de ce 22ème Relais inter-entreprises.Un départ qui a immédiatement conduit les 1ers relayeurs vers la première difficulté de la course dans la montée de Blanchet à Gourbeyre...3 heures 48 minutes et 10 secondes plus tard, après une course animée et pleine de rebondissement, c'est la relayeuse finale de la Team Moule qui se présente de manière détachée sur la ligne d'Arrivée installée à l'entrée de la Marina de Baie-Mahault.Quelques minutes plus tard, la seconde relayeuse passe la ligne d'arrivée, elle fait partie de l'équipe de la Ville de Petit BourgElle seront suivies par les dernières concurrentes de Baie-Mahault, du Gosier, du Lamentin et de la Région Guadeloupe