Teddy Riner personnalité sportive préférée des Français

Médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympique de Tokyo et médaillé d’Or par équipe, la popularité de Teddy Riner ne diminue pas. Le judoka guadeloupéen reste en effet le sportif préféré des français. Le Journal du Dimanche a publié la semaine dernière son traditionnel classement des personnalités préférées des Français.

Et pour la 3ème année consécutive, la star des tatamis est l'unique athlète dans le top 10 devant Zinédine Zidane qui lui est en recul et passe de la 12ème à la 17ème place. Devant aussi le jeune Kylian M'Bappé qui est à la 19ème place.

Un honneur que le Judoka Guadeloupéen, comme à son habitude, savoure avec beaucoup d'humilité. Répondant aux questions de Gessy Blanquet de Guadeloupe La 1ère, il n'a pas manqué d'avoir des mots bien particuliers pour tous les Guadeloupéens

Teddy Riner • ©Teddy Riner

L'enquête a été réalisée par l'Ifop pour le Journal Du Dimanche du 7 au 10 décembre auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatives de la population française âgée de 15 ans et plus. 100 personnalités ont été proposées aux personnes sondées réparties en deux parties de 50 noms, l'une masculine et l'autre féminine.