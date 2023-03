TEMOIGNAGE. Les parents d’Enora, 19 mois, morte d’une overdose dans une location Airbnb, veulent faire éclater la vérité

Les vacances d’une famille de Guadeloupe, à Palm Beach, aux Etats-Unis, ont tourné au drame : la benjamine, Enora, 19 mois, est morte d’une overdose, dans la maison louée sur la plateforme Airbnb, qui n’aurait pas été correctement nettoyée, entre deux clients. Du fentanyl, puissante drogue, a été retrouvé dans son organisme. Les parents sont mobilisés pour la poursuite de l’enquête, la découverte de la vérité et la mise en cause des responsables.

Nadine Fadel, avec Christelle Théophile •

Si j’avais entendu parler de mon histoire avant de la vivre, j’aurais pris certaines précautions. Lydie Lavenir, maman d’Enora, morte d’une overdose à 19 mois

C’est justement parce que ce qui s’est passé à Miami, en août 2021, est inédit, que Lydie et Boris Lavenir témoignent aujourd’hui, même si cela est douloureux. Ils parlent pour qu’un tel drame ne se reproduise pas.

A l’époque, le couple décide de profiter d’un séjour d’une semaine à Palm Beach, avec leurs cinq enfants. Ces vacances sont les premières, depuis l’épidémie de Covid-19, pour cette famille qui vit en Guadeloupe. Pour leur hébergement, les parents jettent leur dévolu sur une belle villa trouvée sur le site Airbnb. C’est cette demeure qui est à l’origine du drame.

Un après-midi, Lydie et Boris ont trouvé leur dernière-née morte, après une sieste, dans une chambre, sur l’un des lits de l’habitation. Enora avait 19 mois. C’était une enfant joyeuse.

Le couple a d’abord pensé que le terrible décès était dû à la mort subite du nourrisson.

Entre le jour du décès et le moment où on part, nous sommes restés deux nuits de plus dans la maison, parce qu’à aucun moment on ne se dit que c’est de cet endroit-là qu’a pu venir la mort de notre fille. Lydie Lavenir, maman d’Enora, morte d’une overdose à 19 mois

La réalité est toute autre : le rapport d’autopsie révèle, plusieurs mois après, que l’enfant est morte d’une overdose, après avoir été en contact avec du fentanyl ; cette drogue est 100 fois plus néfaste que la morphine. Celle-ci pourrait avoir été utilisée, lors d’une fête sur place, par les locataires précédents.

L’enquête suit son cours, mais piétine. Le Washington Post rapporte qu’aucune trace de drogue n’a été trouvée sur place. Les preuves manquent. Dans un premier temps, la police a conclu à une mort accidentelle.

Quoiqu’il en soit, les parents d’Enora, mis hors de cause, ont porté plainte pour négligence, contre les occupants qui les ont précédés (ils sont d’ores et déjà identifiés par la police), contre le propriétaire de la maison, contre la plateforme Airbnb et contre le gestionnaire du bien. Ils reprochent notamment à toutes ces personnes, qui se renvoient la balle, de n’avoir pas correctement nettoyé l’habitation, entre les deux locations.

Epaulés de leur avocat, tous d’eux sont déterminés à aller jusqu’au bout, pour savoir comment leur fille a eu accès à la drogue.

Je suis prêt à sauter dans l’avion, à aller où il faut, pour faire ce qu’il faut, pour faire avancer le truc. Boris Lavenir, père d’Enora, morte d’une overdose à 19 mois

Enora a dû être enterrée aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs à Palm Beach qu'elle avait été conçue. En août dernier, à la date anniversaire du drame, Lydie et Boris Lavenir se sont rendus sur place, pour lui rendre hommage.

Lydie et Boris Lavenir témoignent pour que le drame de la perte de leur fille ne se reproduise pas. • ©Christian Danquin / Archives familiales

REPORTAGE/

Rédactrice : Christelle Théophile

JRI : Christian Danquin

Monteur : Sébastien Marchais

Mixeur : Teddy Artis