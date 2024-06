Témoins de Jéhovah : Leur assemblée internationale se tient pour la 2ème fois en Guadeloupe

C'est dans un vélodrome de Gourdéliane à Baie-Mahault investi par près de 10 000 fidèles que le coup d'envoi de ce rassemblement international des Témoins de Jéhovah a été donné. Parmi les assistants présents, environ 1600 d'entre eux ont fait le voyage depuis l'Argentine, l'Allemagne ou encore les Etats-Unis, pour participer à cette communion exceptionnelle qui se tient pour la deuxième fois en Guadeloupe depuis 1978.

En Guadeloupe, il y a environ un peu plus de 8000 Témoins de Jéhovah sur l'île et pour ce projet qui a pris plus d'une année de travail de préparation, ce sont quelques 5500 bénévoles Témoins de Jéhovah qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour ce beau programme de trois jours.