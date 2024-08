TEMPETE ERNESTO. Entre premiers effets, pluie, vents et inondations dans les îles de Guadeloupe

Tour d’horizon, en Guadeloupe, des premiers effets de la tempête Ernesto. C’est toute la Guadeloupe qui fait les frais du phénomène. Sur place, pluies, vent et houle sont déjà intenses.

De le pluie, de la pluie et encore de la pluie... Les premiers effets de la tempête Ernesto se font d'ores et déjà ressentir dans toute la Guadeloupe. A Basse-Terre, un bateau s'est échoué sur la route et des inondations se retrouvent ici et là. On a également pu observer des vagues qui se sont fracassées contre les murs du port de Basse-Terre. La pluie est intense, la mer est très démontée et le vent très soutenu. A chaque phénomène cyclonique, la Basse-Terre est particulièrement touchée et les habitants craignent déjà le pire mais surtout le débordement des eaux à Rivière-des-Pères.

Jocelyn Libert, habitant à Rivière des pères

Dès qu'il y a de l'eau, on en a peur. Cette rivière, elle prend de l'eau et à tout moment, ça déborde. Elle est dangereuse parce qu'il y a plusieurs petits ruisseaux qui tombent dedans ce qui augmente son niveau. Jocelyn Libert, habitant à Rivière des pères

Jocelyn Libert, habitant à Rivière des pères • ©Rudy Rilcy

A Capesterre Belle-Eau, ça souffle déjà bien.

Tempête ERNESTO aux Galets Capesterre Marie Galante, 9h - 12/08/2024 • ©Réseaux sociaux

La Basse-Terre mais pas que. Ce sont des images presque apocalyptiques que l'on peut également retrouver à Moule, Deshaies mais également à Sainte-Anne.

Pont de Pavé Route de Bellevue le Moule - Tempête Ernesto - 12/08/2024 • ©Réseaux sociaux

A Sainte-Anne, des habitations sont déjà immergés dans l'eau à cause des cumuls de pluie- Tempête Ernesto - 12/08/2024. • ©Réseaux sociaux

Marie-Galante est également bien touchée par les précipitations comme l'explique notre correspondante sur place Lise Dolmare.

Marie-Galante bien touchée par les précipitations - 13/08/2024 • ©Lise Dolmare

A Pointe-à-Pitre, c'est la calme plat qui règne. Pas de pluie depuis une heure mais beaucoup de vents. Les rues sont désertes à part quelques rares boutiques.

Plus d'informations à venir...