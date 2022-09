Tempête Fiona : Quelques informations pratiques

Retrouvez ici toutes les informations pratiques qui nous sont communiquées.

Guadeloupe La 1ère •

Aéroport Pôle Caraïbes :



La Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes informe les passagers et usagers de l’aéroport que compte tenu des conditions météorologiques encore en cours en Guadeloupe, les arrivées et départs sur l’aéroport, pour la journée du samedi 17 Septembre, sont programmées de la manière suivante :

A l’arrivée :

- Premières arrivées autorisées à compter de 16h30. Cette programmation concerne tous les vols, transatlantiques et régionaux.

Seule exception, le vol TX540, ayant déjà décollé de Paris, se posera à Pointe à Pitre à 15h30.

Au départ :

- Premiers départs de vols régionaux autorisés à compter de 16h30.

- Premiers départs de vols transatlantiques autorisés à compter de 19h30.

La SAGPC invite les passagers devant voyager le samedi 17 septembre à se renseigner auprès de leur compagnie aérienne sur l’horaire définitif de leur vol et l’heure de début d’enregistrement.

Air Caraïbes

Les passagers du vol TX 540 au départ de Orly et à destination de Pointe-à-Pitre de ce jour atterriront à 14H30. Les personnes qui viendront accueillir ces passagers ne pourront accéder à l’aéroport avant 15H30.

Le vol TX 541 à destination de Paris Orly est recalé à 19H30 - début d'enregistrement 15H30



Programme vols régionaux du jour les décollages et atterrissages ne seront possibles qu’à compter de 16H30

- Le vol TX421/422 à destination de Saint- Domingue est annulé à cause de la trajectoire de la tempête FIONA. Les nouvelles dates et heures de départ seront confirmer ultérieurement.

- Le vol TX 307 à destination de la Martinique est recalé pour un départ estimé à 18H00

- Le vol TX 311 à destination de la Martinique est maintenu pour un décollage estimé à 18H00

- Les vols au départ et destination de Saint-Martin Grand case sont annulés et reportés à dimanche 18 septembre pour des décollages à 11.00H.

La Préfecture

Afin d’assurer la continuité des services et des activités des entreprises indispensable à la vie de la population guadeloupéenne, les agents et les salariés en charge de ces missions sont autorisés à se déplacer à compter de 12h00.

Une extrême prudence est recommandée lors de ces déplacements.