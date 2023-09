The Road to the W Gold Cup : Défaite des Gwada Girls contre Sainte-Lucie (5 buts à 1)

Elles ont tout tenté, mais la sélection de la Guadeloupe n'a pu venir à bout de leurs adversaires. Les joueuses de Sainte-Lucie se sont imposées 5 buts à 1, ce mardi 26 septembre, à Sainte-Anne.

Guadeloupe La 1ère •

Le score est sans appel... Menées dès la 2e minute de jeu, les Gwada Girls se sont inclinées, 5-1, sur la pelouse du stade de Valette, à Sainte-Anne, cet après-midi, lors de leur premier match de la compétition "The Road to the W Gold Cup", l’équivalent de la Nations League masculine.

Pourtant, loin de s'avouer vaincues, elles égalisent à la 37e minute. Jalna Lepante, évoluant au VGA Saint-Maur, entame une course, à la limite du hors-jeu et égalise.

Un sursaut des Guadeloupéennes qui ne dure pas. D'autant plus que la Sainte-Lucienne Amicka Louis, déjà à l'origine de l'ouverture du score enfonce le clou. Une deuxième fois... Puis une troisième. Elle termine le match avec 4 buts à son actif.

Sa coéquipière Ellaisa Marquis se charge du 5e but de la sélection de Sainte-Lucie qui signifie une lourde défaite pour Mario Sinivassin, sélectionneur des Gwada Girls.